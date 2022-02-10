Часть архива Трамп якобы вывез из Белого дома, когда покинул кресло главы государства

Во время президентства Дональда Трампа сотрудники Белого дома периодически обнаруживали скомканные документы, забивавшие унитаз, и считали, что их смывал сам хозяин Овального кабинета. Об этом говорится в новой книге Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман, сообщает портал Axios.

Отмечается, что Национальное управление архивов и документации попросило Минюст проверить, как 45-й лидер нации обращался с документами Белого дома на фоне расследования Конгрессом нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

"Находясь у власти, бывший президент беспечно нарушал Закон о президентских документах, который требовал от него сохранения письменных сообщений, касающихся его служебных обязанностей", сообщает Axios.

По данным портала, Трамп регулярно рвал документы, а после того, как покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго. Книга Хаберман должна выйти в свет 4 октября.

Впрочем, сам Трамп позже заявил, что это фейк.