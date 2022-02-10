Президента США застукали за смыванием документов в унитаз

Президента США застукали за смыванием документов в унитаз
Фото: depositphotos.com
Часть архива Трамп якобы вывез из Белого дома, когда покинул кресло главы государства

Во время президентства Дональда Трампа сотрудники Белого дома периодически обнаруживали скомканные документы, забивавшие унитаз, и считали, что их смывал сам хозяин Овального кабинета. Об этом говорится в новой книге Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман, сообщает портал Axios.

Отмечается, что Национальное управление архивов и документации попросило Минюст проверить, как 45-й лидер нации обращался с документами Белого дома на фоне расследования Конгрессом нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

"Находясь у власти, бывший президент беспечно нарушал Закон о президентских документах, который требовал от него сохранения письменных сообщений, касающихся его служебных обязанностей", сообщает Axios.

По данным портала, Трамп регулярно рвал документы, а после того, как покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго. Книга Хаберман должна выйти в свет 4 октября.

Впрочем, сам Трамп позже заявил, что это фейк. 

Источник: Axios ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Вместо туалетной бумаги секретные документы....Это круто)
1
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей