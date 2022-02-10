В Кремле напомнили о подставленном Москвой плече Нур-Султану в ходе январских погромов

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели сегодня в Кремле трехчасовые переговоры. Как сообщает пресс-служба лидера РФ, стороны выразили готовность добиться желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия.

Токаев во время встречи подчеркнул, что Казахстан и Россия являются "соседями от бога". По его словам, других взаимоотношений, кроме дружеских и партнерских, у наших стран быть не может.

Главы государств обсудили перспективы развития российско-казахстанских отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

Говорили лидеры и о прошедших в начале января нынешнего года в Казахстане протестах. Путин заявил, что соседняя Республика стала жертвой международных банд, которые воспользовались сложной ситуацией внутри страны. Хотя еще перед Новым годом "ничего не предвещало развитие таких событий", указал глава РФ.

Путин подчеркнул, что сейчас ситуация восстановлена, а все благодаря руководству Казахстана, "преданному своему делу", присяге и народу, правоохранительным органам и вооруженным силам. Россия также "подставила плечо" союзнику по ОДКБ, добавил Владимир Владимирович.

По его словам, Токаев делает все возможное для нормализации обстановки в стране и Москва будет оказывать ему поддержку, а сотрудничество наших стран двигаться "идти по нарастающей".

Токаев в ответ поблагодарил Путина за оказанную помощь Республике. Он отметил, что миротворческий контингент сыграл очень важную роль в охране стратегических объектов и психологическом устрашении террористов, выбравших Казахстан в качестве своей жертвы.

Напомним, ранее вьетнамское издание Soha вышло с материалом, в котором аналитики высоко оценили эффективное применение в ходе казахстанских событий российскими военными уникальных отечественных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В частности, с помощью мобильной и спутниковой связи были зафиксированы основные точки дислокации радикалов, пытавшихся управлять группами экстремистов в Алма-Ате и Нур-Султане.