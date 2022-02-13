По их мнению, Байден ведет собственную информационную игру

Предположительная дата начала войны между Россией и Украиной – 16 февраля. Уже с понедельника, по данным украинских СМИ, небо над Незалежной закроют для пассажирских самолетов, поскольку на этом настаивают западные перевозчики. США и ряд других стран через посольства посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию. Однако, как считают аналитики китайского издания Baijiahao, подобным нагнетанием обстановки Вашингтон попросту пытается заманить Москву в ловушку.

По их мнению, заявление о российском вторжении Байден сделал в попытке получить больше рычагов давления в преддверии переговоров с Путиным. Даже Владимир Зеленский считает военное столкновение с РФ маловероятным. При этом Москва максимально демонстрирует нежелание вторгаться на Украину, настаивая на соблюдении международных договоров.

Война, считают обозреватели, крайне не выгодна России, поскольку в таком случае она лишится европейских рынков для сбыта энергоресурсов. Даже если российские власти решат захватить соседнее государство, никаких выгод стране, кроме расширения территории, это не принесет – в последствии усилится давление НАТО, придется увеличить расходы в военной и смежных сферах. Это, в свою очередь, принесет Москве одни проблемы.

К тому же отдельное сомнение у экспертов вызвала удивительная "осведомленность" сотрудников Белого дома о дате предстоящего вторжения.

"Президент США назвал точную дату предполагаемого начала военных действий, но получить такую информацию просто нереально", – приводит перевод статьи "ПолитРоссия".

Китайские аналитики пришли к выводу, что все спекуляции по вопросу предстоящей войны между Россией и Украиной – попытка Вашингтона заманить Москву в ловушку. Дата была названа до переговоров между Байденом и Путиным для того, чтобы после американский президент мог во всеуслышание объявить, что смог отговорить российского лидера развязывать войну.