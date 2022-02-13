Названа дата вторжения России на Украину: эксперты указали на несколько нестыковок

Названа дата вторжения России на Украину: эксперты указали на несколько нестыковок
Фото: Vitalii Kliuiev/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
По их мнению, Байден ведет собственную информационную игру

Предположительная дата начала войны между Россией и Украиной – 16 февраля. Уже с понедельника, по данным украинских СМИ, небо над Незалежной закроют для пассажирских самолетов, поскольку на этом настаивают западные перевозчики. США и ряд других стран через посольства посоветовали своим гражданам покинуть украинскую территорию. Однако, как считают аналитики китайского издания Baijiahao, подобным нагнетанием обстановки Вашингтон попросту пытается заманить Москву в ловушку.

По их мнению, заявление о российском вторжении Байден сделал в попытке получить больше рычагов давления в преддверии переговоров с Путиным. Даже Владимир Зеленский считает военное столкновение с РФ маловероятным. При этом Москва максимально демонстрирует нежелание вторгаться на Украину, настаивая на соблюдении международных договоров.

Война, считают обозреватели, крайне не выгодна России, поскольку в таком случае она лишится европейских рынков для сбыта энергоресурсов. Даже если российские власти решат захватить соседнее государство, никаких выгод стране, кроме расширения территории, это не принесет – в последствии усилится давление НАТО, придется увеличить расходы в военной и смежных сферах. Это, в свою очередь, принесет Москве одни проблемы. 

К тому же отдельное сомнение у экспертов вызвала удивительная "осведомленность" сотрудников Белого дома о дате предстоящего вторжения. 

"Президент США назвал точную дату предполагаемого начала военных действий, но получить такую информацию просто нереально", – приводит перевод статьи "ПолитРоссия". 

Китайские аналитики пришли к выводу, что все спекуляции по вопросу предстоящей войны между Россией и Украиной – попытка Вашингтона заманить Москву в ловушку. Дата была названа до переговоров между Байденом и Путиным для того, чтобы после американский президент мог во всеуслышание объявить, что смог отговорить российского лидера развязывать войну. 

Источник: ПолитРоссия
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340404
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Гость340121
Не хочу тебя расстраивать, но хауса и наркомании у нас гораздо меньше чем у вас. А уровень жизни у нас гораздо выше чем у вас
сказки не рассказывай,вооружённые нападения,ограбления.
Голивуд как картонная коробка,бездомных выше крыши.
Много желающих американцов об разделении штатов .
Рпссия много пережила-все режимы-царский.революция,
сталинизм,социализм,перестройка....Россия.А там ты всё
равно русская.
Гость340121
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Гость340404
Америке надо свои проблемы решать ,внутри своей страны.
Там хаос-наркомания зашкаливает,бедных выше,чем в Африке,
национализм,росизм,агрессия и почти у всех есть оружие.
Это как сплетница-лицемерка ,всех обговорит,а у самоой
скелетов в шкафах как на кладбище.
Бездомных у нас кстати 0,16% от всего населения. А у вас ?
Гость340121
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Гость340404
Америке надо свои проблемы решать ,внутри своей страны.
Там хаос-наркомания зашкаливает,бедных выше,чем в Африке,
национализм,росизм,агрессия и почти у всех есть оружие.
Это как сплетница-лицемерка ,всех обговорит,а у самоой
скелетов в шкафах как на кладбище.
Не хочу тебя расстраивать, но хауса и наркомании у нас гораздо меньше чем у вас. А уровень жизни у нас гораздо выше чем у вас
Гость340404
Пожаловаться Ответить
Америке надо свои проблемы решать ,внутри своей страны.
Там хаос-наркомания зашкаливает,бедных выше,чем в Африке,
национализм,росизм,агрессия и почти у всех есть оружие.
Это как сплетница-лицемерка ,всех обговорит,а у самоой
скелетов в шкафах как на кладбище.
Гость340121
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Гость340006
Первое лицо государства объявил война 16 февраля начнётся, а все фейки, фейки. Как в 1941 году провокация на границе, не поддаваться паники и что получилось?
Как что ? А сил б Америка то утонули бы вы в крови и соплях, вот что
Гость340814
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Даю в дупло! Беру на клык с проглотом! От роты черножёппых инструкторов бесплатно!!! Хироям слава!!!! Бандера питух всея Усраины!!!!
Гость340827
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Байдена назначили начальником ген штаба вс РФ? У меня сложилось такое впечатление. Он и даты назначает и наверное приказы отдаёт.
Гость340006
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Первое лицо государства объявил война 16 февраля начнётся, а все фейки, фейки. Как в 1941 году провокация на границе, не поддаваться паники и что получилось?
Гость340814
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Гость340821
я таки извиняюсь, а в белом доме не знают, что там будет с Одессой... уж очень хочется именно туда на море...
На море люди ездят на Говаи, Флориду, Мексику на худой конец.
какое море в Одессе ?
Гость340821
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я таки извиняюсь, а в белом доме не знают, что там будет с Одессой... уж очень хочется именно туда на море...
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