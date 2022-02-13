За свои слова он сразу же извинился

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью местному изданию Aftonbladet, в котором порассуждал об отношениях России со странами Запада. Одна хлесткая фраза впечатлила журналистов настолько, что ее вынесли в заголовок статьи.

Дипломату задали вопрос об антироссийских санкциях и как к ним относятся у него в стране. Татаринцев описал все одним словом – "срать", предварительно извинившись, что позволяет себе недипломатичное высказывание.

"Извините за язык, но мы срали на санкции Запада", – гласит заголовок.

Также это выражение со шведского языка может быть переведено как плевать на кого-то или что-то.

Посол объяснил, что у России имеются притензии к вступлению Швеции в НАТО, поскольку к действиям альянса на международной арене у российских властей есть вопросы. США в организации занимаются провокацией и обострением ситуации, и если бы такого не происходило, то у России не было бы никаких претенций по поводу вступления в НАТО Швеции. Однако сейчас ситуация совсем иная.

Он отметил, что с безопасностью в Европе все обстоит иначе, поэтому расширение альянса является для России самой большой угрозой.

При этом журналисты поинтересовались у Татарцева, не должно ли их государство самостоятельно решать вопросы заключения международных договоров подобного рода. В ответ посол указал, что к Стокгольму Москва никаких требований не предъявляла, обращаясь лишь к НАТО и США.