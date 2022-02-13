Российского посла довели разговорами о санкциях США - дипломат выругался перед журналистами

Российского посла довели разговорами о санкциях США - дипломат выругался перед журналистами
Фото: pixabay.com
За свои слова он сразу же извинился

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью местному изданию Aftonbladet, в котором порассуждал об отношениях России со странами Запада. Одна хлесткая фраза впечатлила журналистов настолько, что ее вынесли в заголовок статьи.

Дипломату задали вопрос об антироссийских санкциях и как к ним относятся у него в стране. Татаринцев описал все одним словом – "срать", предварительно извинившись, что позволяет себе недипломатичное высказывание. 

"Извините за язык, но мы срали на санкции Запада", – гласит заголовок.

Также это выражение со шведского языка может быть переведено как плевать на кого-то или что-то.

Посол объяснил, что у России имеются притензии к вступлению Швеции в НАТО, поскольку к действиям альянса на международной арене у российских властей есть вопросы. США в организации занимаются провокацией и обострением ситуации, и если бы такого не происходило, то у России не было бы никаких претенций по поводу вступления в НАТО Швеции. Однако сейчас ситуация совсем иная.

Он отметил, что с безопасностью в Европе все обстоит иначе, поэтому расширение альянса является для России самой большой угрозой. 

При этом журналисты поинтересовались у Татарцева, не должно ли их государство самостоятельно решать вопросы заключения международных договоров подобного рода. В ответ посол указал, что к Стокгольму Москва никаких требований не предъявляла, обращаясь лишь к НАТО и США. 

Источник: Aftonbladet ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
от кровавого пастора характеристика...
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
"Украинцы являются трусливой,неблагодарной,ноющей нацией,получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства....Их,конечно,трудно назвать нацией"=Александр Турчинов=.
везде клин
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Европа отвернулась от России.Россия отвернулась от Европы. Украина отвернулась от российской задницы и... уперлась в задницу Европы.
\/ОЯДЖЕР...
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Все попытки Украины построить государство, похожи на стремление семьи геев зачать ребёнка: чем больше стараются, тем сильнее болит <цензура>.Сидит в <цензура> рагуль свидомый и поучает других -"как жить",как предавать,как гадить дома,как гей-парады проводить..
Как то так....
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Панас Мыколе:Как прийдэмо в этот еврогейский союз ,сразу раком не становись,пусть сначала накормят.
нет денег
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Украина как та деваха, убежала от мужа и стала бегать искать кому бы продаться по-дороже, то к ЕС, то к США, но пока бегала изрядно поистрепалась, поиздержалась и потеряла товарный вид, и теперь потасканная никому не нужна и в содержанки её брать никто не хочет. И теперь она мстит бывшему за то, что он не умер от горя и слёз))))))
заграница и холоп
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Мрии хохла:Продам землю,пошью шаровары с отливом и в Польшу,к пану..на сбор клубники и унитазы чистить.Польские унитазы ждут нас,шароварников:Слава Украине.<цензура> слава.
выезд за границу
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают. Один спрашивает: — Ну шо? Второй отвечает: — Да <цензура> этот ЕС — я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь проститутка во Франции!!! А во всем виноваты москали!!!! Говорили нам: “не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!! ” Знали падлюки, шо мы назло зробим!!!!
у вас нет денег
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Гость340121
А Вы дохните у себя в параше. Потому что на выезд за границу у вас нет денег
В больнице города Лозенец в Болгарии проводят операции по пересадке почек от живых доноров.Донорами становились молодые украинцы , а получателями — граждане Израиля, Омана и Японии. Получатели органов платили от $50 тыс. за почку.Донор получал $5 тыс. от общей суммы.
Гость340079
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Гость340814
Да Бог с ними, с хохлами - на себя посмотрите.
вы же скотина. верблюды в ОАЭ живут лучше чем вы в своём путинрейхе.
В Гитлер рейхе жили вы поляки с 39 года по 45 пока вас не освабодила красная армия, вы прихвостни служили фашистам как и бэндеры. Для советского человека было такое понятие продажные нации вот именно к ним вы и относитесь, сперва чистели сапоги обер летинанту а <цензура> гражданину майору ну а сейчас афицеру НАТО, ждите новых вам не привыкать, дуда вам на всех привезёт салат и жён своих подготовьте развлекать салдатиков.
Гость340079
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Ну и правильно! А как ещё говорить с яйцеголовыми баранами? Я ваопще не понемаю как наши палитеки терпят эту заподную тупость, с ними давно надо периходить на мат а им баранам учить русский язык чтобы понемали куда их шлют и что на них кладут!
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