В России указали на первые признаки распада Евросоюза

В России указали на первые признаки распада Евросоюза
Фото: pixabay.com
Страны поочередно делают провокационные заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сомневается в совместном пути страны с Евросоюзом. Такое мнение он выразил в интервью изданию NTV, отметив, что в последнее время давление Брюсселя в политической и экономической сферах превысило допустимые пределы. В России полагают, что слова политика являются предвестием грядущего распада ЕС.

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил высказывание венгерского премьера. По его мнению, пока подобное заявление – лишь политическая риторика, но и она показательна. 

"До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли", – подметил он.

Пушков полагает, что высказывание Орбана о будущем Венгрии с Евросоюзом является отражением общественных настроений в стране. 

В прошлом году подобное заявление делали и в Чехии на фоне скандала с новым законом о судьях. В Праге возмущались, что Брюссель слишком глубоко вмешивается во внутренние дела страны.

Позже власти утверждали, что если давление не прекратится, то перед Чехией встанет вопрос о выходе из Евросоюза. Однако потом от подобной риторики они отказались.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340121
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трепанатор черепов
Это со стороны ВСУ или ОРДЛО? Там с обеих сторон полно русских.
Я не силён в том что такое ОРДЛО, но в грязи увязли российские говноколесницы. Пьяная солдатня вытаскивает их при помощи экскаватора. Смеётся весь мир
трепанатор черепов
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Гость340121
Кстати, если ты про Украину то нападения не будет. Русские вояки на своих танках застряли в грязи. Клоуны анальные :)))
Это со стороны ВСУ или ОРДЛО? Там с обеих сторон полно русских.
Гость340121
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Гость340849
Давай окапывайся там скорее, вояка пердуууучий, фули время просто так переводишь. За тобой, ихтиандр фуев, скоро русские придут) сиди уже жди, они вон - за поворотом
Кстати, если ты про Украину то нападения не будет. Русские вояки на своих танках застряли в грязи. Клоуны анальные :)))
Гость340121
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Гость340849
Давай окапывайся там скорее, вояка пердуууучий, фули время просто так переводишь. За тобой, ихтиандр фуев, скоро русские придут) сиди уже жди, они вон - за поворотом
Да блин, ваши русские толпами сюда приезжают. Скверами работают, на траках. Говорят Слава Богу что выбрались из этого гоуна
Гость340849
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Гость340814
Учитывая как они летают по "не предсказуемой" траектории бояться стоит как всегда воронежу.
Давай окапывайся там скорее, вояка пердуууучий, фули время просто так переводишь. За тобой, ихтиандр фуев, скоро русские придут) сиди уже жди, они вон - за поворотом
Гость340814
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Гость 123456
Молите Бога, чтоб эти "мухи" не прилетели к вам !
Учитывая как они летают по "не предсказуемой" траектории бояться стоит как всегда воронежу.
Гость 123456
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Гость340121
Над вашей мамашей рашей летают мухи
Молите Бога, чтоб эти "мухи" не прилетели к вам !
Гость340121
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Гость340849
Ну хояхлянии жить в веках) Уже как над покойником не летают. Дебила кусок.
Над вашей мамашей рашей летают мухи
Гость340849
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Гость340121
России не будет гораздо раньше
Ну хояхлянии жить в веках) Уже как над покойником не летают. Дебила кусок.
Гость340121
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России не будет гораздо раньше
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