Страны поочередно делают провокационные заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сомневается в совместном пути страны с Евросоюзом. Такое мнение он выразил в интервью изданию NTV, отметив, что в последнее время давление Брюсселя в политической и экономической сферах превысило допустимые пределы. В России полагают, что слова политика являются предвестием грядущего распада ЕС.

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил высказывание венгерского премьера. По его мнению, пока подобное заявление – лишь политическая риторика, но и она показательна.

"До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли", – подметил он.

Пушков полагает, что высказывание Орбана о будущем Венгрии с Евросоюзом является отражением общественных настроений в стране.

В прошлом году подобное заявление делали и в Чехии на фоне скандала с новым законом о судьях. В Праге возмущались, что Брюссель слишком глубоко вмешивается во внутренние дела страны.

Позже власти утверждали, что если давление не прекратится, то перед Чехией встанет вопрос о выходе из Евросоюза. Однако потом от подобной риторики они отказались.