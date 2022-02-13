В Госдепе озвучили новые подробности переговоров

Во время прошедшего накануне общения между главами России и США стороны, согласно официальным завлениям, высказали друг другу свои позиции в отношении кризиса вокруг Украины. Байден сделал Путину ряд предложений, которые, как заявили в Кремле, не касались ключевых требований Москвы по гарантиям безопасности.

Согласно официальной версии Белого дома, американский президент дал ясно понять российскому коллеге, чем обернется для России вторжение на Украину. В Госдепе выдали новые подробности беседы двух президентов.

Как рассказал советник Госдепартамента США Дерек Шолле телеканалу BBC, Байден поставил Путина перед выбором из двух вариантов развития событий: пойти по пути дипломатии и диалога, либо по пути эскалации. У каждого из них будут свои последствия.

Шолле пояснил, что если российский лидер выберет первый вариант, то США будут готовы к диалогу по всем темам, которые вызывают у сторон беспокойство. Однако отступать от позиции открытости НАТО к новым резидентам не собираются, идя на поводу у Путина.

Второй вариант, путь эскалации, обернется для России быстрыми и серьезными последствиями – введенные против страны санкции окажутся крайне болезненными.

В случае обострения ситуации на Украине контингент НАТО обязательно приступит к укреплению рубежей в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. Москву же будет ожидать масштабная международная изоляция.

Дипломат отметил, что в Госдепе не разпологают информацией о дате вторждения России на Украину, однако предполагают, что оно может произойти в самое ближайшее время.