Есть два варианта: Байден поставил Путина перед выбором во время беседы

Есть два варианта: Байден поставил Путина перед выбором во время беседы
Фото: Adam Schultz - White House via C/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Госдепе озвучили новые подробности переговоров

Во время прошедшего накануне общения между главами России и США стороны, согласно официальным завлениям, высказали друг другу свои позиции в отношении кризиса вокруг Украины. Байден сделал Путину ряд предложений, которые, как заявили в Кремле, не касались ключевых требований Москвы по гарантиям безопасности. 

Согласно официальной версии Белого дома, американский президент дал ясно понять российскому коллеге, чем обернется для России вторжение на Украину. В Госдепе выдали новые подробности беседы двух президентов. 

Как рассказал советник Госдепартамента США Дерек Шолле телеканалу BBC, Байден поставил Путина перед выбором из двух вариантов развития событий: пойти по пути дипломатии и диалога, либо по пути эскалации. У каждого из них будут свои последствия.

Шолле пояснил, что если российский лидер выберет первый вариант, то США будут готовы к диалогу по всем темам, которые вызывают у сторон беспокойство. Однако отступать от позиции открытости НАТО  к новым резидентам не собираются, идя на поводу у Путина. 

Второй вариант, путь эскалации, обернется для России быстрыми и серьезными последствиями – введенные против страны санкции окажутся крайне болезненными. 

В случае обострения ситуации на Украине контингент НАТО обязательно приступит к укреплению рубежей в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии. Москву же будет ожидать масштабная международная изоляция. 

Дипломат отметил, что в Госдепе не разпологают информацией о дате вторждения России на Украину, однако предполагают, что оно может произойти в самое ближайшее время. 

Источник: BBC ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость340121
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Гость341024
М..да, Ухань это круто, мощно задвинул, внушает.
Умань конечно же, сорри
Гость340121
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Гость341014
Однако, полеты над тортом "Украина" прекратили, Полякам, венграм и румынам 16 февраля дадут команду "Делим!", пока вся армия "торта" на востоке, куски "север и запад" отойдут былым владельцам... А воевать с ними нельзя - НАТО! Зрада!!!
Ничего не будет 16 февраля. Вы глупенькие, россияне, и не видите главного
Гость341024
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Гость340121
Ты, рыло гойское, на святые места не замахивайся. Жмеринка, Бердичев, Ухань
М..да, Ухань это круто, мощно задвинул, внушает.
Гость341014
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Гость340121
Правда сначала он натянет лоток крематория на большинство жителей вашей России
Однако, полеты над тортом "Украина" прекратили, Полякам, венграм и румынам 16 февраля дадут команду "Делим!", пока вся армия "торта" на востоке, куски "север и запад" отойдут былым владельцам... А воевать с ними нельзя - НАТО! Зрада!!!
Гость340121
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Алекс
а его кто-то атакует, суверенитет ваш? И - да, ядерное оружие - решение всех проблем. Молодцы! Или у вас лекарство закончилось б больнице?
У них мозги вытекли, когда пистоли после пива Охота Крепкое
Гость340121
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Гость339933
Мировой Президент, Царь всея Руси, котрый натянет уши на задницу всем бандерлогам и вонючим англосаксам.
Правда сначала он натянет лоток крематория на большинство жителей вашей России
Гость339933
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Гость340121
Ты, рыло гойское, на святые места не замахивайся. Жмеринка, Бердичев, Ухань
А еще Кол Осиновый и Петля С Мылом.
Алекс
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питерский питбуль
Речь идет не об Украине, я считаю в случае адских санкций надо будет уничтожить все американские и натовский базы в восточной европе, а в случае сопротивления или ответа по нашей территории без всякого промедления применять ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ только так мы сможем защитить свой суверенитет и безопасность.
а его кто-то атакует, суверенитет ваш? И - да, ядерное оружие - решение всех проблем. Молодцы! Или у вас лекарство закончилось б больнице?
Гость339933
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Гость339856
А кто такой Путин
Мировой Президент, Царь всея Руси, котрый натянет уши на задницу всем бандерлогам и вонючим англосаксам.
Гость340189
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как же эти придурки задолбали всех своими санкциями и украиной кому на <цензура> нужна эта долбаная украина
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