В Германии выбрали нового президента

Делегатом заседания стала Ангела Меркель

Члены Федерального собрания Германии выбрали президента страны. Подавляющее число голосов получил Франк-Вальтер Штайнмайер, который до этого занимал пост главы ФРГ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политик будет занимать президентский пост в течение последующих пяти лет.

Ранее его кандидатуру поддержали крупнейшие политические партии Германии – прявящая СДПГ, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и "Зеленые". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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