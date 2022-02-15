Их внимание привлек облучатель

15 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова – лидеры встретились за длинным столом из-за коронавирусных ограничений. Активные пользователи социальных сетей сразу же заметили одну интересную деталь на фотографиях, которой многие не придали значения.

Слева от длинного стола приметили облучатель. Пользователи выяснили, что это российский облучатель "Дезар-7". Если верить описанию прибора, в него встроены специальные безозоновые лампы, которые способны уничтожить огромное количество различных видов микроорганизмов: в которые входят не только бактерии и вирусы, но и грибы и споры. Уничтожаются вредоносные существа благодаря ультрафиолетовому излучению.

Подобное устройство используется для того, чтобы не допустить распространения различных заболеваний, таких как грипп, ОРЗ, пневмония и так далее. К слову, похожий аппарат пользователи видели на фото кабинета Владимира Путина в 2016 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий о том, для чего нужен такой длинный стол. По его словам, подобное расстояние, а длина стола составляет шесть метров, необходимо для профилактики коронавирусной инфекции. Предмет интерьера оказался еще длиннее того, за котором президент России принимал главу Франции Макрона.