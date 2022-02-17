Российский лидер обыграл США и Европу

Каждый шаг главы Российской Федерации вызывает огромный интерес и внимание со стороны западной прессы и иностранных государственных деятелей. Журналисты бдительно следят за событиями, происходящими на мировой арене, и ролью Владимира Путина в них. Так, британские аналитики пришли к выводу, что нашему главнокомандующему удалось обыграть иностранных соперников и одержать сокрушительную победу над Западом.



Более того, Владимир Владимирович сумел обнажить слабые места Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза и продемонстрировала их всему миру, отмечает RT.

Речь, в частности, идет о том, что несмотря на воинственную риторику, европейские государственные деятели не стали объединяться для того, чтобы ровным строем выступить против Москвы по вопросу Украины. США тоже ограничились исключительно грозной болтовней. Таким образом, киевские власти увидели, что на самом деле их никто не собирается поддерживать.

Также отмечается, что Брюссель рассчитывал занять лидирующие позиции на международной арене, однако провалился в этом своем стремлении, пишет телеканал "360".

Таким образом, из нашумевшей истории вокруг украинского государства Владимир Путин вышел победителем, уверены британские журналисты. А Запад в очередной раз был дискредитирован.