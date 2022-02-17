Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
836 новости
В прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 17 февраля, планирует пообщаться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Сообщается, что лидеры двух государств могут созвониться уже в четверг вечером. В данный момент японская и российская стороны приступили к обсуждению организации телефонной беседы.
Никакие дополнительные сведения пока не приводятся.
К слову, недавно в Японии поднялась шумиха из-за "обмана" США по Курилам. Большинство жителей Страны восходящего солнца убеждены, что ни при каких обстоятельствах американцы не станут за них воевать.
Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать
У держателей иностранного "пластика" есть повод для беспокойства