Разговор может состояться уже 17 февраля

В прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 17 февраля, планирует пообщаться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.



Сообщается, что лидеры двух государств могут созвониться уже в четверг вечером. В данный момент японская и российская стороны приступили к обсуждению организации телефонной беседы.

Никакие дополнительные сведения пока не приводятся.

К слову, недавно в Японии поднялась шумиха из-за "обмана" США по Курилам. Большинство жителей Страны восходящего солнца убеждены, что ни при каких обстоятельствах американцы не станут за них воевать.