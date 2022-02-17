Путин проведет беседу с лидером Японии - СМИ

Разговор может состояться уже 17 февраля

В прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 17 февраля, планирует пообщаться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Сообщается, что лидеры двух государств могут созвониться уже в четверг вечером. В данный момент японская и российская стороны приступили к обсуждению организации телефонной беседы.

Никакие дополнительные сведения пока не приводятся.

К слову, недавно в Японии поднялась шумиха из-за "обмана" США по Курилам. Большинство жителей Страны восходящего солнца убеждены, что ни при каких обстоятельствах американцы не станут за них воевать.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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