"Буду вечным президентом": Лукашенко выступил с заявлением

"Буду вечным президентом": Лукашенко выступил с заявлением
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главу Белоруссии достали постоянные нападки Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с важным заявлением. Батька подчеркнул, что никогда не даст родную республику в обиду и готов вечно занимать кресло президента, если западные страны продолжат "атаковать" Белоруссию и пытаться осуществить на ее территории госпереворот.

"Если будете нас атаковать, я буду вечным президентом", – пригрозил США и Европе глава Белоруссии.

При этом Лукашенко подчеркнул, что если западные страны перестанут вмешиваться в дела республики, смена президента пройдет в спокойном и законном режиме.

Также глава Белоруссии высказался о совместных планах Москвы и Минска. Президент подчеркнул, что вернуть бойцов после совместных российско-белорусских учений на места их постоянной дислокации можно за одни сутки. При этом военные останутся на территории Белоруссии столько, сколько потребуется.

Также Батька рассказал, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, чтобы оставить на территории республики завезенные боеприпасы. Таким образом, боевая готовность Белоруссии серьезно укрепилась.

Более того, Минск рассчитывает, что Москва подарит белорусам отдельные образцы современной боевой техники, а остальное необходимое вооружение они докупят.

Кстати, на военные учения Александр Григорьевич прибыл в компании своего младшего сына Николая.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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