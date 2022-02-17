Польша собралась построить забор на границе с Россией

Власти республики хотят укрепить свой рубеж у Калининградской области

Варшава объявила о планах строительства забора на польско-российской границе. Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

Журналисты задали чиновнику вопрос, собираются ли власти республики возвести заграждения на рубежах Польши с Калининградской областью России.

"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем", – сказал пан Скуркевич.

Он подчеркнул, что такие действия есть в планах Пограничной стражи.

Ранее в январе 2022 года стало известно о начале строительства поляками высокой стены на линии соприкосновения с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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