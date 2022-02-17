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Варшава объявила о планах строительства забора на польско-российской границе. Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.
Журналисты задали чиновнику вопрос, собираются ли власти республики возвести заграждения на рубежах Польши с Калининградской областью России.
"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем", – сказал пан Скуркевич.
Он подчеркнул, что такие действия есть в планах Пограничной стражи.
Ранее в январе 2022 года стало известно о
начале строительства поляками высокой стены на линии соприкосновения с Белоруссией
из-за миграционного кризиса.
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