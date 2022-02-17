Среди высших дипломатических чинов остался только Салливан

Американское посольство в России сообщило, что российские власти выслали заместителя посла Барта Гормана из Москвы. Об этом пишет РИА "Новости".

Горман был вторым по значимости должностным лицом от США в России после Салливана. Указывается, что он покинул страну из-за истечения срока его командировки.

К слову, американский посол сам вернулся в Россию не так давно, после "настоятельной рекомендации" МИД РФ отправиться за консультацией в Вашингтон.