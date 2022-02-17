В Лондоне решили бороться с притоком "грязных денег"

Великобритания планирует в ближайшие дни отменить программу выдачи виз инвестора (так называемых "золотых виз"), чтобы остановить приток "грязных денег" в страну. Об этом сообщила в четверг, 17 февраля, газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к главе МВД Соединенного Королевства Прити Патель.

По словам собеседников издания, министр инициирует полную отмену этой программы из опасений, что "визы могут быть использованы для отмывания незаконных финансовых средств".

Правительственные чиновники подтвердили FT, что планы отмены виз разрабатываются и находятся на завершающей стадии. В самом британском ведомстве напомнили, что в 2015-м и 2019-м годах уже вносили изменения в правила получения виз инвестора в рамках борьбы с отмыванием денег, и не исключили дальнейших поправок.

"Мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время", – сообщили в МВД.

Напомним, реализация программы "Investor visa Tier 1" стартовала в Британии в 2008 году. Она позволяет иностранным гражданам в обмен на инвестиции от £2 млн проживать в Соединенном Королевстве и впоследствии получить британский паспорт.

Активно о пересмотре правил получения "золотых виз" в Туманном Альбионе стали говорить после ухудшения отношений между Лондоном и Москвой на фоне якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. Более того, британские власти пообещали проверить обстоятельства выдачи виз инвестора 700 россиянам за период 2008-2015 гг.

