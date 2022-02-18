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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера Владимира Путина на завтрашний день, 19 февраля. На эту дату запланированы учения стратегического сдерживания с запуском мощных ракет. Данные боевые маневры получили название "ядерная триада". Общаясь с журналистами, высокопоставленный госслужащий напомнил о пресловутой красной кнопке и черном чемоданчике, чем вызвал большой ажиотаж среди представителей прессы.
Пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что в период боевых маневров главнокомандующий нашей страны будет находиться в ситуационном центре. Песков напомнил, что проведение таких важных учений не может обходиться без первого лица государства.
"Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, про красную кнопку", – многозначительно отметил высокопоставленный госслужащий.
При этом Песков подчеркнул, что конкретный формат участия Владимира Владимировича в учениях раскрыт не будет. Подобного рода сведения о передвижениях президента не относятся к публичной информации.
Также голос Кремля напомнил, что такие запуски баллистических ракет производятся регулярно и опасаться по этому поводу не стоит.
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