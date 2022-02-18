Американцев предупредили о риске начала ядерной войны с Россией из-за Байдена

Американцев предупредили о риске начала ядерной войны с Россией из-за Байдена
Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Санкции Вашингтона против Москвы ухудшают экономику самой Америки

Действия нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в отношении Москвы могут спровоцировать неконтролируемую войну с применением ядерного оружия. Об этом предупредила бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News.

"Противостояние с Россией, которое устроил президент, приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции", – отметила она.

Политик полагает, что Москва может ответить на действия Вашингтона, в результате чего столкнется с реакцией Штатов. По ее мнению, это запустит спираль конфронтации двух великих держав, итогом которой станет обмен ядерными ракетными ударами.

"Почему президент США выбирает такой путь?" – задумалась Габбард.

В комментариях на ютуб-канале телекомпании зрители эфира предположили, что американский лидер так действует из своих шкурных интересов.

"Это довольно очевидно. Он рискует жизнями наших сыновей, чтобы защитить дойную корову своих сыновей", – считает пользователь с ником Bertallica.

"Почему у меня такое неприятное чувство, что все это из-за махинаций Хантера Байдена и того, что Джо обязан определенной стране", – пишет Mama Noneyall.

"Что заставляет его думать, что он может защитить границы Украины, когда он даже не может защитить свои собственные?" – задается другим вопросом Rusty Macleay.

"Назвать Байдена хорошим президентом – все равно что сказать, что Чарльз Мэнсон был образцовым гражданином", – констатировал Joseph Talmadge.

"Если бы Трамп был у власти, мы бы с самого начала не попали в такую переделку", – пришел к выводу lukemn29.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей