Санкции Вашингтона против Москвы ухудшают экономику самой Америки

Действия нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в отношении Москвы могут спровоцировать неконтролируемую войну с применением ядерного оружия. Об этом предупредила бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире Fox News.

"Противостояние с Россией, которое устроил президент, приводит к росту инфляции, к удорожанию топлива. Ситуация продолжит ухудшаться, если США и их партнеры введут санкции", – отметила она.

Политик полагает, что Москва может ответить на действия Вашингтона, в результате чего столкнется с реакцией Штатов. По ее мнению, это запустит спираль конфронтации двух великих держав, итогом которой станет обмен ядерными ракетными ударами.

"Почему президент США выбирает такой путь?" – задумалась Габбард.

В комментариях на ютуб-канале телекомпании зрители эфира предположили, что американский лидер так действует из своих шкурных интересов.

"Это довольно очевидно. Он рискует жизнями наших сыновей, чтобы защитить дойную корову своих сыновей", – считает пользователь с ником Bertallica.

"Почему у меня такое неприятное чувство, что все это из-за махинаций Хантера Байдена и того, что Джо обязан определенной стране", – пишет Mama Noneyall.

"Что заставляет его думать, что он может защитить границы Украины, когда он даже не может защитить свои собственные?" – задается другим вопросом Rusty Macleay.

"Назвать Байдена хорошим президентом – все равно что сказать, что Чарльз Мэнсон был образцовым гражданином", – констатировал Joseph Talmadge.

"Если бы Трамп был у власти, мы бы с самого начала не попали в такую переделку", – пришел к выводу lukemn29.

