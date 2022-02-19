Ставки на международной арене высоки, как никогда

Китайская Народная Респбулика в настоящее время занята подготовкой к военным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, а может, и к глобальному сетевому конфликту с масштабными потерями, считает политолог, китаевед Николай Вавилов.

Спикер полагает, что все постсоветское пространство, включая Российскую Федерацию и Казахстан, окажутся для Поднебесной глубоко тыловой территорией, которую необходимо обезопасить. Что касается военных маневров, то в отношении РФ Пекин не готовит никаких сухопутных операций – включая действия регионального характера в отдельных областях. А вот с Соединенными Штатами напряжение достигло "трагического уровня" и дошло до такой степени, что конфликт будешь лишь усиливаться.

Поднебесная готовится к глобальному конфликту. Ставки на этот раз довольно высоки: речь идет о мировой логистике, включая морские потоки. КНР уже готовится к формированию военных баз в Гвинее, Арабских Эмиратах и Камбодже. Претерпевает изменения и государственный аппарат. В КНР сформировано Министерство по делам военных пенсионеров.

Для России в таком случае наступают позитивные изменения – война на юге за пределами страны сводит на "нет" военные действия на восточной границе.

Североатлантический альянс же демонстрирует активность в Арктическом регионе на фоне действий самого Пекина. Там проходят стратегические маршруты, которые позволят Китаю доставлять свои грузы в обход военно-морских сил США.

По словам бывшего посла Турции Али Бильге Джанкореля, прошлогодний конфликт на линии соприкосновения Таджикистана и Киргизии говорит о том, что Азия окажется регионом глобального военного конфликта, где против друг друга выступят Китай с Соединенными Штатами.