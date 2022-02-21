Об этом политик заявил в ходе судебного заседания

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку. Об этом он заявил на заседании суда.

Таким образом политик демонстрирует протест против отказа властей в предоставлении ему полноценного лечения во время заключения.

По данным издания МИР 24, бывшего лидера Грузии не устраивает отношение властей к гражданам страны.

Мое здоровье – это второстепенно, главное – судьба нашего народа", – заявил экс-президент Грузии.

Он подчеркнул, что таким образом хочет продемонстрировать настоящую любовь к родине и людям.

Лечащий врач политика считает, что повторная голодовка станет сильным ударом по организму. Медик предупредил о возможном возникновении проблем со здоровьем, которые могут привести к гибели грузинского экс-президента.

Ранее Саакашвили рассказал о тайных переговорах с Александром Лукашенко. По его словам, они встречались в Великобритании и обсуждали вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии.