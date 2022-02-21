Саакашвили начал бессрочную голодовку

Саакашвили начал бессрочную голодовку
Михаил Саакашвили. Фото: Oleg Pereverzev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Об этом политик заявил в ходе судебного заседания

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку. Об этом он заявил на заседании суда.

Таким образом политик демонстрирует протест против отказа властей в предоставлении ему полноценного лечения во время заключения. 

По данным издания МИР 24, бывшего лидера Грузии не устраивает отношение властей к гражданам страны. 

Мое здоровье – это второстепенно, главное – судьба нашего народа", – заявил экс-президент Грузии. 

Он подчеркнул, что таким образом хочет продемонстрировать настоящую любовь к родине и людям.

Лечащий врач политика считает, что повторная голодовка станет сильным ударом по организму. Медик предупредил о возможном возникновении проблем со здоровьем, которые могут привести к гибели грузинского экс-президента. 

Ранее Саакашвили рассказал о тайных переговорах с Александром Лукашенко. По его словам, они встречались в Великобритании и обсуждали вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. 

Источник: Sputnik Грузия ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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