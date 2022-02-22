В Кремле обозначили границы независимых ЛНР и ДНР

На интересующий многих вопрос ответил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в каких границах Российская Федерация признает суверенность двух донбасских республик.

Голос Кремля подчеркнул, что речь идет о границах, в которых два теперь суверенных субъекта изначально себя провозгласили.

К слову, комментируя ситуацию вокруг признания республик, доктор экономических наук Иосиф Дискин подчеркнул, что решение Москвы оказалось абсолютно своевременным, так как откладывать дальше было невозможно. Переговоры по Минским соглашениям фактически зашли в тупик, передает слова эксперта телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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