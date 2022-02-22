Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
837 новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в каких границах Российская Федерация признает суверенность двух донбасских республик.
Голос Кремля подчеркнул, что речь идет о границах, в которых два теперь суверенных субъекта изначально себя провозгласили.
К слову, комментируя ситуацию вокруг признания республик, доктор экономических наук Иосиф Дискин подчеркнул, что решение Москвы оказалось абсолютно своевременным, так как откладывать дальше было невозможно. Переговоры по Минским соглашениям фактически зашли в тупик, передает слова эксперта телеканал "360".
Судно направляется в западную Европу
В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь