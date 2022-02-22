На интересующий многих вопрос ответил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в каких границах Российская Федерация признает суверенность двух донбасских республик.



Голос Кремля подчеркнул, что речь идет о границах, в которых два теперь суверенных субъекта изначально себя провозгласили.

К слову, комментируя ситуацию вокруг признания республик, доктор экономических наук Иосиф Дискин подчеркнул, что решение Москвы оказалось абсолютно своевременным, так как откладывать дальше было невозможно. Переговоры по Минским соглашениям фактически зашли в тупик, передает слова эксперта телеканал "360".