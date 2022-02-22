Ситуация на мировой арене требует пристального внимания главы России

Сегодня, 22 февраля, российский лидер Владимир Путин выступает перед журналистами. Накануне нашим главнокомандующим было принято судьбоносное решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Теперь глава государства отвечает на вопросы, которые интересуют всех жителей страны.

19:37 Киев обладает всем необходимым, чтобы решить вопрос с ядерным оружием. Сейчас у Украины не достает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, подчеркнул президент.

19:34 Владимир Владимирович посоветовал киевским властям самим отказаться от вступления в Североатлантический альянс и придерживаться нейтралитета.

19:31 В случае необходимости Россия готова выполнять взятые на себя обязательства. Это касается и использовании российских вооруженных сил в Донбассе.

19:30 Москва признала ЛНР и ДНР, а значит признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы

19:29 Европа не сумела заставить киевские власти выполнить Минские договоренности, поэтому наша страна была вынуждена принять решение о признании ЛДНР.

19:28 Президент подчеркнул, что "Минские соглашения были убиты" задолго до признания Россией двух донбасских республик.

19:26 Владимир Путин начал выступления перед журналистами.