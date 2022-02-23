Борреля призвали наказать российские власти

Обострение ситуации в ЛДНР – не единственный интерес России. Москва, по версии румынского евродепутата Евгения Томака, следом хочет дестабилизировать обстановку и в Приднестровье. Он призвал главу Европарламента Жозепа Борреля обратить пристальное внимание на действия российских властей в регионе.

Томак, как пишет RT, поинтересовался у депутатов ЕП, планируется ли призвать Россию к ответственности за вражеские действия в Приднестровье. По его словам, Москва нарушает международные права, а также принципы и обязательства ОБСЕ, провоцируя конфликт в Молдавии.

Евродепутат выразил уверенность, что российские власти вкладывают деньги в сепаратистскую повестку, оказывают поддержку незаконному военному присутствию, распространению коррупции и занимаются дезинформацией против Запада. Это, в свою очередь, несет "злонамеренное влияние" на регион.

Чиновник считает, что Европарламент и Боррель в частности должны повысить приоритет вопроса Приднестровья из-за дестабилизирующих действий России. К примеру, поставить на обсуждение более обширные ответные меры на действия Москвы.