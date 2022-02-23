Белый дом отказался оценить "гениальность" Путина

Белый дом отказался оценить "гениальность" Путина
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Похвала в адрес российского президента вызвала нервную реакцию в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин совершил гениальный маневр с признанием независимости ДНР и ЛНР. Он отметил, что решение главы России стало "очень разумным".

Представителей администрации Байдена попросили дать оценку подобному высказыванию, однако там комментировать слова Трампа в резкой форме отказались. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что США не прислушиваются ко мнению людей, которые дают положительную оценку действиям российского президента Владимира Путина, передает Regnum. 

Она также предпочла не оценивать, как высказывание Трампа может сказаться на политике членов Ремпубликанской партии в Конгрессе США в отношении украинского кризиса. Представитель президентской администрации отметила, что республикацы должны сами делать свои выводы. 

Напомним, помимо похвалы в адрес Путина бывший американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что во время его правления ситуация вокруг Украины была более спокойной. Он предположил, что это может быть связано с его взаимной симпатией с российским лидером. 

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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