Кадры отъезда появились в СМИ

Российский МИД объявил об эвакуации всех сотрудников дипломатических ведомств страны на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Многие дипломаты вместе с вещами уехали из Киева из-за риска агрессивных действий в их отношении.

Ранее в российском МИД поясняли решение тем, что с 2014 сотрудники дипведомств РФ на Украине многократно подвергались провокациям.