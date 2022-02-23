Всех российских дипломатов срочно эвакуируют из Украины

Кадры отъезда появились в СМИ

Российский МИД объявил об эвакуации всех сотрудников дипломатических ведомств страны на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Многие дипломаты вместе с вещами уехали из Киева из-за риска агрессивных действий в их отношении. 

Ранее в российском МИД поясняли решение тем, что с 2014 сотрудники дипведомств РФ на Украине многократно подвергались провокациям. 

Источник: РЕН ТВ
Роман ИГНАТОВ
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