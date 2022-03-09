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Страны Северной Европы, а также Европейский Союз прекратили сотрудничество с Российской Федерацией в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее заявление сделали представители форума регионального сотрудничества.
Согласно приведенным данным, члены СБЕР осудили проведение военной операции России на Украине и в Донбассе. Участники считают, что РФ нарушила основные принципы совета, подорвав вклад в стабильность, прогресс и безопасность в регионе.
В заявлении говорится, что российская сторона виновна в "вопиющем нарушении международного права", поэтому у членов СБЕР нет иных вариантов, отмечает телеканал "360".
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