Запад заявил, что РФ виновна в "вопиющем нарушении международного права"

Страны Северной Европы, а также Европейский Союз прекратили сотрудничество с Российской Федерацией в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее заявление сделали представители форума регионального сотрудничества.

Согласно приведенным данным, члены СБЕР осудили проведение военной операции России на Украине и в Донбассе. Участники считают, что РФ нарушила основные принципы совета, подорвав вклад в стабильность, прогресс и безопасность в регионе.

В заявлении говорится, что российская сторона виновна в "вопиющем нарушении международного права", поэтому у членов СБЕР нет иных вариантов, отмечает телеканал "360".



