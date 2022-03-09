Если не противостоять альянсу, он станет постоянной угрозой для человечества, считает Моралес

Бывший президент Боливии Эво Моралес планирует начать международную общественную кампанию против Североатлантического блока.

Политика расширения альянса по всему миру, которую осуществляет организация под руководством США, привела к ситуации вокруг Украины, считает боливиец.

"Мы (в последние два дня – ред.) говорили с одним из лидеров в Латинской Америке о запуске международной кампании, чтобы НАТО знала, как уважать территорию, суверенитет и независимость государства, что НАТО опасна для мира, глобальной безопасности", – сказал РИА "Новости" Моралес.

По его словам, сейчас он обсуждает вопрос заключения соглашений с социальными движениями как в странах Латинской Америки, так и в государствах других континентов.

"Если ничего не делать против НАТО, эта организация превратится в постоянную угрозу для человечества", – резюмировал политик.

Напомним, ВС России с 24 февраля проводят военную спецоперацию по защите суверенитета ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент освобождена от нацбатальонов и группировки ВСУ почти вся территория Луганской народной республики. Тяжелая ситуация сложилась в окруженном бойцами армии ДНР Мариуполе. Националисты не выпускают из города мирных жителей по гуманитарным коридорам.

