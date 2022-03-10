Лукашенко прилетит в Москву на переговоры с Путиным

Одной из темой встречи станет ситуация на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит 11 марта рабочий визит в Россию. В Москве у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. 

На встрече ожидается обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, развития взаимодействия в рамках Союзного государства, взаимодействие в экономической сфере и санкционное давление со стороны Запада, а также текущая ситуация на Украине.

Как пишет телеграм-канал кремлевского пула РИА "Новости", дата неслучайна – президент Белоруссии любит приезжать в РФ по пятницам.

Источник: Пул первого ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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