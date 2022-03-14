Москва не оставит решение без ответа

Словакия высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Сотрудников дипведомства РФ заподозрили в пособничестве спецслужбам России, которые занимались в Словакии шпионажем. Ранее словацкая полиция задержала сотрудников Минобороны и контрразведки.

В российском МИД отметили, что Москва ответит на решение о высылке дипломатов.