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Словакия высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.
Сотрудников дипведомства РФ заподозрили в пособничестве спецслужбам России, которые занимались в Словакии шпионажем. Ранее словацкая полиция задержала сотрудников Минобороны и контрразведки.
В российском МИД отметили, что Москва ответит на решение о высылке дипломатов.
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