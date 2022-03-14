Словакия выслала трех дипломатов России

Москва не оставит решение без ответа

Словакия высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters. 

Сотрудников дипведомства РФ заподозрили в пособничестве спецслужбам России, которые занимались в Словакии шпионажем. Ранее словацкая полиция задержала сотрудников Минобороны и контрразведки. 

В российском МИД отметили, что Москва ответит на решение о высылке дипломатов.

Источник: РИА "Новости"
Роман ИГНАТОВ
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