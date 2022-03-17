Будущий глава государства произнес историческую речь в 1999 году

Американский президент Джо Байден во время общения с прессой сделал крайне противоречивые заявления. На вопрос журналистки, считает ли он российского лидера военным преступником, он ответил нет. Однако уже спустя 30 секунд сказал противоположное.

В Кремле уже отреагировали на слова главы Белого дома. Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной риторику лидера государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Позже СМИ нашли выступление Байдена в 1999 году – тогда он был сенатором от штата Делавэр. Там он рассказывал, что по его инициативе Вашингтон поручил бомбить Белград.

"Возвращаясь назад, когда я был на вашей позиции, я предложил бомбить Белград. Я предложил послать туда американских летчиков, чтобы взорвать все мосты. Я предложил прекратить поставки нефти. Я предложил конкретные действия", – уверенно заявил он.

Во время этого же выступления будущий американский президент рассказывал, что не стал требовать помощи народу Сербии, где было много пожилых людей, по простой причине – они должны были заглянуть в свои сердца и избавиться от "болезни, которой поражены".

"Не ради мщения, а ради избавления!", – объяснял Байден.

Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что Себрия не собирается вступать в НАТО, поскольку в 1999 году альянс совершил акт агрессии по отношению к его стране. Тем не менее, соседние страны оказывают серьезное давление на Белград, требуя прекратить авиасообщение с Россией – они настаивают, что так власти страны наживаются на крови украинского народа.