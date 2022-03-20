Активисты заявили, что не рады появлению судна альянса в их родной стране

Североатлантический альянс начал проводить в средиземноморских водах военные маневры – речь идет об учениях "Удар Нептуна", где задействован американский авианосец Harry Truman, базирующийся на военно-морской базе Соединенных Штатов в Норфолке, Вирджиния.

Согласно приведенным данным, военные маневры Североатлантический альянс заранее спланировал. Однако в принятии решения учли текущую ситуацию, связанную с Украиной. Запад намерен отработать удары на дальнюю дистанцию, а также использовать приемы противолодочных действий.

Однако во время захода судна в порт Пирей греческие активисты левого толка решили устроить акцию протеста, забросав краской канадский HCMS Montreal FFH336. Видеозапись опубликована в соцсетях – на ней кричащие люди протестуют против появления иностранного судна. Оказалось, что в акции участвовала Коммунистическая партия Греции с коллегами из левых движений. Местные политактивисты заявили, что не приветствуют появление флота НАТО у себя дома.

На случившееся бурно отреагировали и в России. Интернет-пользователи поделились своим мнением в комментариях к публикации.

"У "исключительных проблемы начинаются", "А будут фотки "активистов, устроивших акцию"?", "Может наконец сейчас греки одумаются и сменят совсем антинародное руководство?", "Это вам не втихаря памятник фашисткой символикой осквернять. Есть в Греции адекватные люди", "США не даст войне закончиться. Потому что только ей и продажному правительству несчастной Украины выгодна эта война. На людей всем плевать. Россия, мы справимся", "НАТО – зло", – пишут пользователи.

Ранее американские журналисты заявили, что укрепление связей между Москвой и Пекином приведет к концу гегемонии Соединенных Штатов, которые стали проводить весьма жесткую и "предвзятую" политику в отношении Кремля.