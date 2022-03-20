Даже в США поражаются русофобии, захлестнувшей Запад

В последнее время из многих стран поступают весьма тревожные сообщения о том, что русских стали притеснять исключительно на основании их рождения в России. Оголтелые государственные и общественные деятели пытаются запретить все русское и ведут крайне агрессивную политику. Впрочем, многие на Западе в ужасе от происходящего. С резким осуждением русофобских настроений выступил известный американский телеведущий Билл Махер.



Знаменитый американец подчеркнул, что нарастающую русофобию можно сравнить с формой расизма. Махер заявил, что очень негативно относится к подобного рода проявлениям со стороны "просвещенных" американцев и европейцев.

"Если бы они не были белыми, мне кажется, это можно было бы назвать расизмом", – заявил американец в эфире телепередачи Real Time.

Многие участники беседы согласились с телеведущим. Так, эксперт по данным Кристен Солтис Андерсон подчеркнула, что преследования русских людей "зашли слишком далеко". Американка вспомнила скандальную ситуацию с пианистом-вундеркиндом Александром Малафеевым, которому запретили проводить концерт в Канаде только потому, что он из России.

Тем временем, наша страна успешно проводит специальную операцию по денацификации украинского государства. Российские военные подчеркивают, что логово русофобов будет ликвидировано. Последние события – в онлайн-трансляции "Утра".