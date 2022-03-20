В МИД уверены, что Берлин даже на таком абсурде не остановится

Глава министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал граждан ФРГ потреблять меньше мяса – немецкий государственный служащий мотивировал свое высказывание тем, что ограничение в потреблении указанного продукта позволит "бороться" с Российской Федерацией. На ситуацию тем временем отреагировали в Москве.

Оздемир сообщил, высказываясь по поводу "борьбы с Россией", что сам причисляет себя к вегетарианцам. Министр указал, что не собирается пропагандировать среди соотечественников в Германии пользу растительной пищи и отказ от мясного. Однако ограничение в мясе для немцев было бы "вкладом против Путина".

Неоднозначные слова Оздемира прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, указавшая, что риторика официального Берлина в отношении собственного населения приведет к куда большему, чем ограничению в потреблении мяса.

"Жаль, он не рассказал немцам все до конца. Что им нужно меньше дышать, что стало бы вкладом в защиту экологии и против России", – отреагировала российская госслужащая.

Подобное высказывание министр сельского хозяйства Германии допустил, комментируя ситуацию вокруг продовольственной обеспеченности страны. Глава немецкого федерального ведомства заявил, что весь Европейский союз обеспечен необходимыми запасами еды, поэтому поводов для беспокойства нет. Однако ситуация в других странах может привести к драматическому развитию событий в виде голода. В этом, заключил Оздемир, якобы заключается стратегия Кремля – "разжечь голод в мире и взять в заложники миллионы людей".