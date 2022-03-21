ЕС потерпит поражение после завершения эры глобализма

С завершением эры глобализации мир поделят великие державы. Планета расколется на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский. К такому выводу пришел чешский политолог и экономист Петр Робейшек в интервью Radio universum.

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг войны на Украине и сделал прогноз, как изменится мир после ее окончания.



По его мнению, в проигрыше окажется Евросоюз, у которого слабая позиция, поскольку страны объединения хоть и пытались воплощать свои "великодержавные амбициозные мечты", однако делали это недостаточно последовательно.

"Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком", – считает политолог.

Он предполагает, что ниже уровня этих двух больших торговых образований приобретет значение национальное государство. Каждой стране в отдельности придется самостоятельно заботиться о себе, гораздо меньше полагаясь на остальных, уверен Робейшек.

По его словам, Чехия в условиях нового миропорядка сможет обеспечить достойный уровень благосостояния своим гражданам, однако для этого Праге "нужно стараться", а также "вести себя разумно".

Что касается нынешней ситуации на Украине, эксперт признался, что был удивлен президент РФ Владимир Путин "зашел так далеко". При этом он признал, что мотивация Москвы, которая начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Незалежной связана "с национальными интересами, и эти интересы структурно очень схожи как на Западе, так и со стороны России".

Чех напомнил слова премьер-министра Великобритании времен наполеоновских войн лорда Генри Пальмерстона: "У нас нет вечных друзей, нет вечных врагов, но у нас есть вечные интересы, и этим интересам мы должны служить".

Таким образом, подчеркнул эксперт, интересы всегда были, они просто реализуются по-разному, то есть они воплощаются в конкретную политику, и иногда приводят к конфликту. Это "неудачное созвездие", но оно почему-то не редкость в истории мировой политики, констатировал он.

