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Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу "Аль-Арабийя". Отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со спецоперацией РФ, он дал Кишеневу совет. Его слова приводит "Интерфакс".
"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО", – отметил дипломат.
Он подчеркнул, что это бы не добавило Молдавии безопасности.
Напомним, ранее в Приднестровье произошло два взрыва – были повреждены радиовышки, находящиеся под охраной российских военных.
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