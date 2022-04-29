Лавров дал совет Молдавии после взрывов в Приднестровье

Дипломат напомнил о деятельности НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу "Аль-Арабийя". Отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со спецоперацией РФ, он дал Кишеневу совет. Его слова приводит "Интерфакс". 

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что это бы не добавило Молдавии безопасности.

Напомним, ранее в Приднестровье произошло два взрыва – были повреждены радиовышки, находящиеся под охраной российских военных.

Источник: Интерфакс
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