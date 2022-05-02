От российской стороны потребовали объяснений

Израиль вызвал посла России в МИД из-за слов Сергея Лаврова о евреях и Зеленском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее глава российского МИД дал интервью итальянской прессе. Журналист поинтересовался, как обвинения российской стороны в нацизме вяжутся с тем, что глава Украины – еврей. В ответ Лавров допустил, что у Гитлера тоже была еврейская кровь, а ярые антисемиты, как правило, являются евреями, отметив, что в "семье не без урода".

В ответ Министерство иностранных дел Израиля вызвало российского посла Анатолия Викторова, чтобы он дал разъяснения словам Сергея Лаврова. Глава израильского МИД Яир Лапид назвал высказывания "возмутительными" и "непростительными", а также "ужасной исторической ошибкой".

"Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил дипломат.

Он также отметил, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста.