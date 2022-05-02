Эксперт указал на скрытый смысл решения Финляндии по строительству АЭС с Россией

Эксперт указал на скрытый смысл решения Финляндии по строительству АЭС с Россией
Фото: Vesa Moilanen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Ожидать разморозки проета в ближайшие годы не стоит

Финляндия отказалась от строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1" вместе с "Росатомом". В компании Fennovoima заявили, что решили рассторгнуть контракт из-за значительных задержек по проекту и возросших рисков на фоне спецоперации на Украине. Однако, уверяет заместитель руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев, у этого решения есть и другой смысл.

Напомним, российская сторона уже отреагировала на приостановку реализации проекта. В "Росатоме" назвали заявление финской организации "абсолютно непонятным", выразив разочарование по этому поводу.

Кондратьев считает, что прекращение строительства было ожидаемо – в последние годы Fennovoima сталкивалась с серьезным давлением из-за совместного с Россией проекта. До сих пор им не удалось получить лицензию на начало строительства. И в первую очередь, полагает эксперт, отказ связан с политической ситуацией внутри Финляндии. 

"Правительство страны готовится к скорому вступлению в НАТО, замораживает экономическое сотрудничество с Россией, вводя санкции против российских компаний и граждан. В этих условиях сохранить проект было бы крайне сложно", – объяснил он.

После этого, полагает Кондратьев, строительство заморозят на неопределенный срок. Если ранее ввод в эксплуатацию планировался к 2029 году, то сейчас говорить, что это станет возможно хотя бы 2035 не стоит.

Напомним, строительство АЭС оценивалось в 6,5 миллиардов евро, из которых финская сторона предоставляла всего 1,6. Остальные средства должен был перечислить "Росатом" без гарантий возврата. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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