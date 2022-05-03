Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Встречные действия запретят торговать с государствами, выступающими против РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении экономических мер в отношении ряда иностранных государств, которые принимают против РФ действия недружественного характера. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, о чем стало известно сегодня, 3 мая.

Согласно приведенным данным, указ вводит запрет на проведение сделок и исполнение обязательств перед физическими и юридическими лицами, которые оказались в списке ответных санкционных мер Российской Федерации.

В частности, речь идет о запрете на вывоз из страны сырья и продукции в пользу указанных лиц. Кабинету министров поручено за десять дней составить соответствующий перечень.

Указ президента России вступает в силу со дня опубликования и действуют до распоряжения об отмене специальных экономических мер.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
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