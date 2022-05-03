Участники встречи не стали раскрывать содержание разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце своего предшественника Николя Саркози, пишет Le Figaro.

Содержание диалога остается неизвестным. Газета пишет, что еще в начале прошлого месяца Макрон опроверг слухи о некоем "секретном пакте", якобы подписанным с Саркози в качестве соглашения о том, что бывший президент будто бы обещал ему рекомендовать нового премьера в обмен на поддержку в ходе выборов.

3 мая президент Франции провел с российским коллегой Владимиром Путиным телефонный диалог. Глава РФ указал, что коллективный Запад мог бы поспособствовать прекращению преступлений с украинской стороны, однако Евросоюз предпочитает этого не замечать. Также Путин довел до коллеги информацию по спецоперации в Донбассе и эвакуации из "Азовстали", изложив принципиальные подходы к переговорам с Украиной и указав, что РФ готова к диалогу, невзирая нf непоследовательность Банковой.

Путин также указал, что ситуация с продовольствием в мире осложнена санкционными мерами Запада, отметив важность функционирования глобальной логистики.