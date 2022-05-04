"Старый маразматик": американцы разнесли Байдена за очередной ляп во время эфира

"Старый маразматик": американцы разнесли Байдена за очередной ляп во время эфира
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - CNP/www.globallookpress.com
На этот раз глава Белого дома спутал Россию с Украиной

Жители Соединенных Штатов обратили внимание на конфуз Джо Байдена, который недавно выступил с речью на территории военно-промышленного завода Lockheed Martin в штате Алабама. Американский лидер неожиданно заявил, что Пентагон уже успел позаботиться о наличии у Российской Федерации противотанковых зенитных комплексов и другого оружия.

Президент Соединенных Штатов имел в виду Украину, которую спутал в тот момент с Россией. Под опубликованным роликом появились полные критики комментарии американцев, которые разнесли лидера за очередную оплошность.

Так, в своей речи Байден сообщил, что Вашингтон успел позаботиться о том, чтобы у РФ были в распоряжении "Джавелины" и иные средства для обороны. Однако затем президент уже называет Россию Украиной и заявляет, что США помогают той всем, чем могут.

"Кажется, эта печальная нота и есть конец политической карьеры Байдена", "Украинский кризис – важная тема, и подобные шутки неуместны. Может, кто-то просто его подстрахует уже?", "Представьте, если бы Трамп вел себя так", "Просто подумайте, что у такого человека есть доступ к ядерному оружию", "И наша пресса имеет наглость говорить о состоянии Путина? Это и стыдно, и страшно", "Старый маразматик", – высказываются в комментариях. 

А кое-кто высказал предположение, что Штаты используют Украину как Афганистан – чтобы разжечь на конкретной территории бесконечный кризис.

Источник: Biden ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей