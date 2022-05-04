На этот раз глава Белого дома спутал Россию с Украиной

Жители Соединенных Штатов обратили внимание на конфуз Джо Байдена, который недавно выступил с речью на территории военно-промышленного завода Lockheed Martin в штате Алабама. Американский лидер неожиданно заявил, что Пентагон уже успел позаботиться о наличии у Российской Федерации противотанковых зенитных комплексов и другого оружия.

Президент Соединенных Штатов имел в виду Украину, которую спутал в тот момент с Россией. Под опубликованным роликом появились полные критики комментарии американцев, которые разнесли лидера за очередную оплошность.

Так, в своей речи Байден сообщил, что Вашингтон успел позаботиться о том, чтобы у РФ были в распоряжении "Джавелины" и иные средства для обороны. Однако затем президент уже называет Россию Украиной и заявляет, что США помогают той всем, чем могут.

"Кажется, эта печальная нота и есть конец политической карьеры Байдена", "Украинский кризис – важная тема, и подобные шутки неуместны. Может, кто-то просто его подстрахует уже?", "Представьте, если бы Трамп вел себя так", "Просто подумайте, что у такого человека есть доступ к ядерному оружию", "И наша пресса имеет наглость говорить о состоянии Путина? Это и стыдно, и страшно", "Старый маразматик", – высказываются в комментариях.

А кое-кто высказал предположение, что Штаты используют Украину как Афганистан – чтобы разжечь на конкретной территории бесконечный кризис.