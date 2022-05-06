Постпред Индии резко ответил на призыв уважать устав ООН из-за России

Постпред Индии резко ответил на призыв уважать устав ООН из-за России
Фото: Loey Felipe/XinHua/www.globallookpress.com
Позиция Нью-Дели остается неизменной

Постоянный представитель Индии в ООН Т.С. Тирумурти сталкивается с критикой иностранных коллег из-за позиции по резолюции, осуждающей Россию. На некоторые претензии он отвечает в резкой форме, сообщает РИА "Новости".

На своей странице в соцсетях индийский постпред разметил видео-выступление, в котором поддерживал усилия по эвакуации мирных граждан с территории боевых действий на Украине. Прокомментировать публикацию решил посол Нидерландов в Великобритании Карел ван Оостером. Он заявил, что Тирумурти не следует воздерживаться при голосовании в Генассамблее по украинскому кризису. Ответить представитель Индии в ООН решил в резкой форме.

"Не надо нас опекать", – не сдержался он.

Как передает Общественная служба новостей, Тирумурти напомнил, что Индия призывает к полному прекращению боевых действий на территории Украины и следованию пути диалога и дипломатии.

Напомним, Индия стала одной из не многих стран, которая воздержалась от голосования по резолюции СБ ООН, осуждающей действия России на Украине. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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