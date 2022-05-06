Позиция Нью-Дели остается неизменной

Постоянный представитель Индии в ООН Т.С. Тирумурти сталкивается с критикой иностранных коллег из-за позиции по резолюции, осуждающей Россию. На некоторые претензии он отвечает в резкой форме, сообщает РИА "Новости".

На своей странице в соцсетях индийский постпред разметил видео-выступление, в котором поддерживал усилия по эвакуации мирных граждан с территории боевых действий на Украине. Прокомментировать публикацию решил посол Нидерландов в Великобритании Карел ван Оостером. Он заявил, что Тирумурти не следует воздерживаться при голосовании в Генассамблее по украинскому кризису. Ответить представитель Индии в ООН решил в резкой форме.

"Не надо нас опекать", – не сдержался он.

Как передает Общественная служба новостей, Тирумурти напомнил, что Индия призывает к полному прекращению боевых действий на территории Украины и следованию пути диалога и дипломатии.

Напомним, Индия стала одной из не многих стран, которая воздержалась от голосования по резолюции СБ ООН, осуждающей действия России на Украине.