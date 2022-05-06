Местный политический класс уверен, что отомстить за все Кремлю, считает дипломат

Варшава проявляет активность вокруг текущих событий на Украине. Однако предсказать последствия действий Польши в этом направлении пока что сложно, указал посол Российской Федерации в европейской стране Сергей Андреев.

Посол рФ в Польше отметил, что вовлеченность польской стороны в события на Украине не поддается сомнению. Однако неизвестно, в каком направлении Варшава будет развивать собственные усилия. Местные официальне лица с бравадой делают заявления о крупных объемах военной помощи для ВСУ. В целом, Варшава занимает одну из лидирующих позиций по поставкам вооружения украинской армии после Штатов с Британией.

На территории Польши проходят масштабные военные маневры сил НАТО, которые сосредотачиваются у границ с Белоруссией. Юго-восток Польши – огромный хаб по переброске сил и наемников на территорию Украины, отметил российский дипломат.

Политические элиты Польши в принципе переживают некую эйфорию – многие считают, что сейчас настало время для сведения счетов с Россией, якобы у Москвы нет шансов перед сплоченным перед ней Западом на фоне готовности Украины к сражению, пояснил посол. Поэтому у местного политического класса складывается иллюзия, что теперь Варшава может "окончательно победить" Москву.