Наследникам Великой Победы есть что вспомнить при анализе текущих отношений со Штатами и ЕС

Победа Красной Армии над нацистской Германией явно не входила в планы Запада. Европейские государства полагали, что Адольф Гитлер уничтожит Советский Союз и истребит его население, однако просчитались, считает члена Совфеда РФ Константин Косачев.

Косачев, вспоминая историю, пишет, что лицедейство Запада давно преступило все мыслимые моральные нормы. Когда-то тот расчитывал, что сначала Гитлер уничтожит Советский Союз, а затем Европа со Штатами смогут решить уже проблему нацистской Германии.

"Еще одна цитата, на этот раз из Гарри Трумэна, на тот момент американского сенатора, но затем и президента США: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше!" – указал сенатор в своем телеграм-канале.

"Проблема Гитлера", подчеркнул политик, была в итоге решена советским руководством. Великая Победа оказалась не столь желанной для Запада.

"Для них единственно приемлемый исход любой войны – когда в бозе все, кроме них. Отсюда пересмотр истории", – отметил Косачев.

Однако гордость победителей – чувство, не имеющее цены, а потому наследники никому его не отдадут, добавил сенатор.