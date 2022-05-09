Победа СССР над нацизмом стала историческим просчетом Запада - Косачев

Победа СССР над нацизмом стала историческим просчетом Запада - Косачев
Frank Rumpenhorst/www.globallookpress.com
Наследникам Великой Победы есть что вспомнить при анализе текущих отношений со Штатами и ЕС

Победа Красной Армии над нацистской Германией явно не входила в планы Запада. Европейские государства полагали, что Адольф Гитлер уничтожит Советский Союз и истребит его население, однако просчитались, считает члена Совфеда РФ Константин Косачев.

Косачев, вспоминая историю, пишет, что лицедейство Запада давно преступило все мыслимые моральные нормы. Когда-то тот расчитывал, что сначала Гитлер уничтожит Советский Союз, а затем Европа со Штатами смогут решить уже проблему нацистской Германии.

"Еще одна цитата, на этот раз из Гарри Трумэна, на тот момент американского сенатора, но затем и президента США: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше!" – указал сенатор в своем телеграм-канале.

"Проблема Гитлера", подчеркнул политик, была в итоге решена советским руководством. Великая Победа оказалась не столь желанной для Запада.

"Для них единственно приемлемый исход любой войны – когда в бозе все, кроме них. Отсюда пересмотр истории", – отметил Косачев.

Однако гордость победителей – чувство, не имеющее цены, а потому наследники никому его не отдадут, добавил сенатор.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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