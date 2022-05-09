Россия дала упреждающий отпор агрессорам - Путин

Россия дала упреждающий отпор агрессорам - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент выступил на Параде Победы

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на Параде Победы в Москве.

Российская сторона наблюдала за развертыванием и наращиванием военной инфраструктуры альянса, деятельностью сотен советников из зарубежных стран на Украине, а также регулярными поставками современного вооружения из стран-членов НАТО. Опасность с каждым днем возрастала. Упреждающий отпор стал вынужденной и единственной мерой сильного, суверенного и самостоятельного государства.

"НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий", – заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции сражаются за население Донбасса, а также за безопасность Российской Федерации.

Вместе с тем Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и всех граждан России с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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