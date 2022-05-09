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Посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Нападение произошло в тот момент, когда дипломат собирался возложить венок на кладбище воинам Красной Армии в Варшаве.
Как отмечает источник, агрессивно настроенные местные жители вместе с гражданами Украины преградили путь представителю миссии, выкрикивая оскорбления, и облили краской.
После этого дипломат вынужденно прервал мероприятие, покинув кладбище в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Андрее позднее сообщил, что в результате инцидента серьезно не пострадал.
Неизвестные осквернили мемориал, нанеся на него нецензурные надписи. В День Победы российская дипломатическая миссия собиралась провести акцию "Бессмертный полк", однако министерство иностранных дел Польши рекомендовало отказаться от акции, заявив, что мероприятие связано с проведением спецоперации на Украине. Варшава заявила, что проведение таких акций не соответствует местным законам, Москва отмечает абсурдность и необоснованность такой позиции.
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