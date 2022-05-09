Конгресс одобрил документ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для украинских властей, который упрощает оказание военной помощи для ВСУ. Как отмечает источник, одобренный в Конгрессе законопроект снимает на временной основе определенные требования, которые связаны с полномочиями американского лидера по военному оборудованию в рамках поставок вооружений на Украину или в иные восточноевропейские страны.

Как отмечает источник, Конгресс рассматривает запрос администрации США об оказании помощи Украине в размере 33 млрд евро на текущий фискальный год.

20,4 млрд из этой суммы приходятся на "дополнительную военную помощь в военной сфере и сфере безопасности", остаток – экономическая помощь для Украины.