От полномочий глав регионов уже освободили

Два российских губернатора сообщили об оставке 10 мая. Это глава Кировской области Игорь Васильев и Томской области Сергей Жвачкин, сообщает "Интерфакс".

Жвачкин заявил, что в первые месяцы 2022 года для него произошли важные события – к примеру, 20 января ему исполнилось 65 лет.

"И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране", – отметил экс-губернатор.

По его словам, теперь нужно дать дорогу молодым. Он занимал свой пост последние десять лет. Решение об отставке уже поддержал Владимир Путин.

Объясняя свою отставку, глава Кировской области заявил, что его уход с должности связан с приближением окончания срока полномочий. При этом он намерен продолжить "работу на федеральном уровне". Игорь Васильев был губернатором с 2017 года.

Также о своей отставке сообщили главы Рязанской области Николай Любимов и Саратовской области Валерий Радаев. Они занимали посты с 2017 и 2012 года соответственно. Следом глава Марий Эл Евстифеев заявил, что тоже решил покинуть свой пост. Он руководил регионом с 2017-го года.