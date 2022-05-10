России нашли замену в СПЧ ООН

Заявку на вступление уже одобрили

Генассамблея избрала Чехию в СПЧ ООН после выхода России из организации. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале апреля РФ досрочно прекратила членство в Совете по правам человека ООН, поскольку организация была "монополизирована одной группой государств, использующих ее в своих конъюктурных целях". За приостановку проголосовали 93 страны.

В конце апреля Чехия подала заявку на вступление, пожелав занять место России в СПЧ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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