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Генассамблея избрала Чехию в СПЧ ООН после выхода России из организации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, в начале апреля РФ досрочно прекратила членство в Совете по правам человека ООН, поскольку организация была "монополизирована одной группой государств, использующих ее в своих конъюктурных целях". За приостановку проголосовали 93 страны.
В конце апреля Чехия подала заявку на вступление, пожелав занять место России в СПЧ.
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