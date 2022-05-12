В ход теперь пошел шантаж

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена готова отобрать у российского "Газпрома" крупнейшее в европейской республике газовое подземное хранилище, если компания не станет заполнять его объемы. В противном случае ПГХ будет передано другому поставщику, заявил глава республики.

Нехаммер добавил, что в текущих условиях обеспечение энергетического снабжения имеет для страны критическую важность. Речь идет о "Хайдахе" в федеральной земле Зальцбург – фактически, хранилище сейчас пустует.

"Мы позаботимся о том, чтобы забрать у "Газпрома" хранилище и передать его другим поставщикам, если оно не будет заполнено. Вопрос сейчас заключается в том, как снизить стоимость энергоносителей. Этот вопрос требует обсуждения на европейском уровне", – высказался канцлер.

Нехаммер добавил, что уже поручил кабмину разработать модель, которая позволит оказать широкую поддержку населению в виде высоких отчислений на социальное страхование и снижение подоходного налога. "Рецепта" для урегулирования кризиса, уверен канцлер, нет ни у одного человека в мире – "старые схемы не работают".