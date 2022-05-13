Варшава не может простить России то, что стоит у нее поперек горла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что желает искоренить саму идеологию "Русского мира", ставшую, с его слов, "раковой опухолью" для всего европейского пространства. Громкий выпад премьера Польши прокомментировал военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Подобные объявления, считает эксперт, можно вполне расценивать объявлением войны всей России. После этого остается удивляться тому, что польская дипломатия вообще осталась в России. Москва практикует излишне либеральный подход к подобного рода выпадам, уверен Баранец.

Обозреватель напомнил, что польская сторона предпочитает не упоминать подвиг Красной армии, освободившей страну от нацистов – при освобождении Польши погибли 600 тысяч красноармейцев. За тридцать лет в этой стране в ответ на благодарность уничтожили тысячи братских могил и памяников. Тут напрашивается высказывание маршала Советского Союза Георгия Жукова, которое тот озвучил в беседе с Константином Рокоссовским.

"Константин, мы освободили эту страну, но она нам теперь этого не простит". И это предсказание Жукова полностью сбывается", – считает Баранец.

Обозреватель добавил, что для Моравецкого напрашивается красное словцо, которое, однако, выходит за рамки цензуры, пишет "ПолитРоссия".