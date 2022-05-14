Процедура назначена на середину лета

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в скором времени состоится референдум о присоединении республики к Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, референдум по вопросу вхождения в состав Российской Федерации назначен на 17 июля.



