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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в скором времени состоится референдум о присоединении республики к Российской Федерации.
Согласно приведенным данным, референдум по вопросу вхождения в состав Российской Федерации назначен на 17 июля.
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