Группа семи пообещала ввести новые антироссийские санкции

Сегодня, 14 мая, по итогам трехдневной встречи представителей стран G7 в коммуне Вангельс главы внешнеполитических ведомств сделали совместное заявление о деятельности России на Украине. Обращение опубликовано на сайте МИД Германии.

Представители Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Великобритании и США заявили, что "непоколебимо солидарны и поддерживают Украину" в конфликте. Действия России, по их мнению, незаконны, а в спецоперации также замешана Белоруссия.

Он отметили, что будут отвергать все попытки перекроить государственные границы силой с нарушением суверенитета и территориальной целостности. Страны G7 указали, что намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку Украине, призвав других партнеров присоединиться.

Дипломаты потребовали, чтобы Россия положила конец спецоперации, а Белоруссия перестала это допускать. Они указали, что российская сторона обязана прекратить огонь и вывести свои войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. И поскольку, по их заявлению, РФ нарушила ряд международных норм, она столкнется с последствиями.

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить военной агрессией", – указано в письме.

Представители стран "семерки" потребовали, чтобы российские военные "немедленно вывели свои войска с ядерных объектов Украины и вернули полный контроль над ними украинским властям".

Также они пообещали, что не остановят санкционное давление на Россию, включив в черный список "секторы, от которых страна особенно зависит".