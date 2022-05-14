Страны G7 обратились к России с немедленным требованием

Страны G7 обратились к России с немедленным требованием
Фото: IMAGO/Ute Grabowsky/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Группа семи пообещала ввести новые антироссийские санкции

Сегодня, 14 мая, по итогам трехдневной встречи представителей стран G7 в коммуне Вангельс главы внешнеполитических ведомств сделали совместное заявление о деятельности России на Украине. Обращение опубликовано на сайте МИД Германии.

Представители Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Великобритании и США заявили, что "непоколебимо солидарны и поддерживают Украину" в конфликте. Действия России, по их мнению, незаконны, а в спецоперации также замешана Белоруссия.

Он отметили, что будут отвергать все попытки перекроить государственные границы силой с нарушением суверенитета и территориальной целостности. Страны G7 указали, что намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку Украине, призвав других партнеров присоединиться. 

Дипломаты потребовали, чтобы Россия положила конец спецоперации, а Белоруссия перестала это допускать. Они указали, что российская сторона обязана прекратить огонь и вывести свои войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. И поскольку, по их заявлению, РФ нарушила ряд международных норм, она столкнется с последствиями. 

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить военной агрессией", – указано в письме.

Представители стран "семерки" потребовали, чтобы российские военные "немедленно вывели свои войска с ядерных объектов Украины и вернули полный контроль над ними украинским властям". 

Также они пообещали, что не остановят санкционное давление на Россию, включив в черный список "секторы, от которых страна особенно зависит". 

Источник: сайт МИД Германии ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей